Mai mulţi înalţi responsabili din cabinetul britanic au avertizat-o pe şefa guvernului, Theresa May, că trebuie să accepte o amânare a Brexit-ului dacă nu va se ajunge la un acord privind "divorţul" de Uniunea Europeană, în caz contrar urmând să se confrunte cu o "rebeliune" în legislativ, săptămâna viitoare, a relatat joi cotidianul The Sun, preluat de agenţia Reuters.

Theresa May trebuie să renunţe la opţiunea ieşirii din UE fără acord, subliniază ministrul muncii, Amber Rudd, cel al justiţiei, David Gauke, ministrul... citeste mai mult