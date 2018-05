Mai multi medici, suspectati ca au stabilit diagnostice fictive. Perchezitii in toata tara Aproximativ 68 de perchezitii sunt desfasurate in toate judetele Romaniei, intr-un dosar al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, in care mai multi medici sunt suspectati ca au stabilit diagnostice fictive, in baza carora au emis bilete de trimitere si retete false, informeaza adevarul.ro.

Mai multe despre medici, perchezitii, diagnostic Sursa foto: pixabay.com Social citeste mai mult

azi, 00:40 in Social, Vizualizari: 24 , Sursa: 9am in