Ca si in celelalte tari europene (si crestine) Mai mulţi deputaţi PNL, un parlamentar USR şi unul UDMR au depus, luni, la Senat, un proiect care prevede ca Înălţarea Domnului să fie declarată zi liberă, susţinând că această zi reprezintă "un act de deplină încununare a misiunii de mântuire şi eliberare a omului de sub păcat".

"Înălţarea Domnului, act de deplină încununare a misiunii de mântuire şi eliberare a omului de sub păcat, reprezintă certificarea că Iisus Hristos este Fiul care urcă de-a dreapta Tatălui ceresc. Aproape că nu există şcoală, instituţie de...

