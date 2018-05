Mai multi braileni s-au ales cu dosar penal pentru ca au condus bauti sau fara permis

La data de 26 mai, ora 16:00, politisti din cadrul Serviciului Rutier l-au depsitat in trafic pe un barbat de 56 de ani, din comuna Maxineni, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe numele sau a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

In aceeasi zi, ora 16:25, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Braila l-au depistat in trafic, pe raza comunei Gropeni, pe un barbat, in varsta de 50 de ani, din comuna Gropeni, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 212.

In urma testarii acestuia cu aparatul... citeste mai mult