Mai multi braileni care au aruncat gunoiul pe domeniul public au fost amendati

In perioada 29.01.2018 – 04.02.2018, politistii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica al Politiei Locale Braila au aplicat mai multe sanctiuni contraventionale persoanelor surprinse incalcand prevederile in vigoare privind respectarea curateniei pe domeniul public al municipiului Braila. Este vorba despre 15 persoane, 12 barbati si 3 femei, cu varste cuprinse intre 26 si 79 de ani, care au aruncat diverse deseuri menajere sau inerte pe domeniul public, atat in zona centrala a orasului, cat si la... citeste mai mult

acum 11 min. in Locale, Vizualizari: 16 , Sursa: Info Braila in