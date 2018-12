Mai multe ziare importante din SUA, între care Los Angeles Times şi San Diego Union-Tribune, au fost ţinta unui atac cibernetic care pare să fi fost generat din afara ţării, a informat sâmbătă seara presa locală, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Atac cibernetic Atacul cibernetic a provocat întârzieri în distribuirea tirajelor de sâmbătă ale acestor ziarelor şi ale ediţiilor tipărite pentru coasta de vest a ziarelor The New York Times şi The Wall Street Journal, care se imprimă la aceeaşi tipografie, potrivit unei surse citate de Los Angeles Times.

