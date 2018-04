Mai multe masini din sectorul 1, incendiate. Politia are un suspect Politia Capitalei efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere in cazul unor autoturisme avariate in trei incendii, care au avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe raza sectorului 1.

