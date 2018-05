Datele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) arată că, în primele patru luni din 2018, numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate intrate în insolvenţă a crescut cu 17,38%, comparativ cu perioada similară din 2017, la 2.965.

Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă sunt din Bucureşti (572; plus 12,82%) şi din judeţele Bihor (192; plus 18,52%), Iaşi (187; plus 21,43%) şi Timiş (151; plus 32,46%). În În aprilie 2018, au intrat în insolvenţă 660 de firme şi PFA.

Cel mai mare număr (904) de insolvenţe s-a... citeste mai mult