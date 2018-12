Dobrogea Grup SA a solicitat de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa acord de mediu pentru proiectul „Desfiinţare imobile C11, C12, C19, C25, C 27, C 28, C 33, C 34, C 45, C 47, C 49, linii calea ferată, puţuri“.



Obiectivele propuse pentru desfiinţare se află în intravilanul municipiului Constanţa, strada Celulozei nr.1, în zona de reglementare urbanistică ZRA 2a - subzona unităţilor predominant industriale. Intervenţia asupra construcţiilor existente porneşte din iniţiativa beneficiarului,