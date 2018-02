Ministerul de Interne a anuntat majorãri salariale între 5-10% pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie, miercuri fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului.

ßOrdinul prevede acorDarea sporului pentru risc si suprasolicitare neuropsihicã pentru mai multe categorii de politisti decat panã in prezent. În aceste conditii, peste 3.000 de politisti primesc acest drept pentru prima datã, in conditiile legislatiei in vigoare: politistii de la actiuni speciale, criminalistii si cei care indeplinesc atributii... citeste mai mult