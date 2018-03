"L-am cunoscut pe Urdăreanu prin intermediul unui om de afaceri, Bogdan Nicolau. Am avut mai multe discuţii cu el la sediul din Calea Plevnei. Fiind un om de afaceri puternic, am apreciat că este bine să am o relaţie amiabilă cu un om de talia...

Mediafax, 11 Aprilie 2017