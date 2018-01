MAI, despre suspectul pedofil: "Este un angajat care lucreaza din 1990 in sistem" Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al MAI, a declarat ca „este nevoie de o reforma adevarata”, dupa ce un agent de la Brigada Rutiera a agresat vineri doi copii in lift.

Social „Exista o mare tensiune, iar ministrul Afacerilor Interne nu a dorit ca printr-o iesire publica in primele ore ale anchetei sa puna o presiune in plus pe echipa de investigatori. In aceeasi masura, ministrul apreciaza atitudinea de la Brigada Politiei, care l-au recunoscut pe agresor si au anuntat echipa de investigatori.

