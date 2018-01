MAI: Catalin Ionita a semnat pentru preluarea sefiei IGPR; documentele - inregistrate la minister si Guvern Documentul in care chestorul Catalin Ionita, seful Directiei Generale Anticoruptie, isi exprima acordul pentru a fi imputernicit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane a fost semnat la data de 9 ianuarie in prezenta reprezentantului Directiei Generale Management Resurse Umane a Ministerului Afacerilor Interne.

Referitor la raportul prin care chestorul Catalin Ionita, directorul general al Directiei Generale Anticoruptie,

