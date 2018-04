Mai bine sa ne fie frica, decat rusine!

Asupra ziarului Infobraila s-au napustit mai multi politicieni, de toate culorile in drept, in fapt doar rosie, adresandu-se instantelor de judecata pentru cele scrise de noi. Consider ca este normal sa te adresezi judecatorilor cand crezi ca ai fost nedreptatit, este normal. Mi-ar fi placut sa fi citit inainte macar un drept la replica in care cei care ne dau in judecata sa ne explice unde am gresit. Aceasta inseamna ca acestia au decis ca avocatii lor sa faca acest lucru, in fata unei instante judecatoresti pe care nu am contestat-o vreodata. Este voia... citeste mai mult

