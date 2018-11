In timpul iernii, tuica fiarta este preferata de multi romani. Insa, nu multi stiu ce efecte are aceasta asupra organismului.

Tuica are proprietati de vindecare si de prevenire a anumitor afectiuni,cum ar fi gripa (chiar si cea porcina) si raceala de sezon.

Prin fierbere, vaporii calzi de alcool ajuta la dilatarea vaselor capilare si deci, la oxigenarea sangelui, iar tuica fiarta scade riscul de a face pneumonie.

Tuica fiarta se bea în cantitati mici (20 - 150 ml).





citeste mai mult

acum 45 min. in Life, Vizualizari: 26 , Sursa: Antena 3 in