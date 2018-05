Președintele Consiliului European, Donal Tursk, a postat, miercuri, un scurt mesaj pe contul său de Twitter în care își exprimă părerea asupra ultimelor decizii luate de Donald Trump, precum retragerea SUA din acordul nuclear iranian sau mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

"Privind la ultimele decizii ale lui Donald Trump am putea să ne gândim: cu asemenea prieteni cine mai are nevoie de inamici. De fapt Uniunea Europeană ar trebuie să fie recunoscătoare. Mulțumită lui (n.r. Donald Trump) am scăpat de o iluzie. Am realizat că dacă avem nevoie de o mână...