"Jocul n-a fost spectaculos, a fost unul de luptă. Au fost ocazii, dar jocul putea să fie mult mai spectaculos decât a fost. Avem nevoie de încredere, avem nevoie de goluri marcate după o perioadă în care am suferit. Azi nu ne-a interesat posesia, am vrut să jucăm pe contraatac. Mă bucur că am gestionat bine situația și am câștigat. Au fost ceva nervi la pauză, dar rămânem uniți chiar dacă mai apar unele discuții contradictorii. Subliniez importanța factorului mental pentru meciul cu U... citeste mai mult

acum 48 min. in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Botosaneanul in