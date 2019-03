"Mai am nevoie de timp", a recunoscut fotbalistul român Alexandru Mitriţă pentru site-ul clubului New York City FC, după ce a reuşit primul său gol într-un meci oficial în tricoul echipei americane, în remiza, 2-2, cu Los Angeles FC, în Major League Soccer.

Venit în iarnă de la Universitatea Craiova, Mitriţă, aflat duminică la a treia partidă în MLS, a menţionat că nu este la sută la sută din capacitate.

"Încă nu sunt sută la sută, mai am nevoie de timp. Am jucat trei meciuri, mai am nevoie de timp", a declarat internaţionalul român. "Sunt foarte bucuros că am înscris primul gol în faţa fanilor...

