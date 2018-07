ACTIVAREA GRUPELOR OPERATIVE ȘI A CENTRELOR JUDEȚENE

La acest moment sunt activate grupele operative în cele 23 de județe aflate sub avertizare cod portocaliu (AB, AG, AR, BV, BZ, CJ, CS, CV, DB, DJ, GJ, GR, HD, HR, IF, MH, OT, PH, SB, TM, TR, VL și VN) și a centrele județene de coordonare și conducere a intervenției, în 20 de județe (AB, AG, BV, BZ, CJ, CS, DB, DJ, GJ, GR, HD, HR, IF, MH, OT, PH, SB, TR, VL și VN).



EFECTE ÎN INTERVALUL ORAR 8.00- 17.00

În urma fenomenelor hidrometeorologice s-au semnalat, în intervalul