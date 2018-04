Magnatul rus Serghei Polonski, care a acumulat o avere impresionanta in domeniul imobiliar si apoi a fugit din Rusia, a fost arestat in Cambodgia in timp ce se afla pe un iaht, a anuntat vineri avocatul sau. Miliardarul fugar, in varsta de 42 de ani,...

Protv, 15 Mai 2015