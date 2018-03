Magnatii lumii au descoperit afacerea viitorului: Investesc in tehnologia impotriva imbatranirii Cei mai bogati oameni ai lumii investesc in tehnologie medicala care sa prelungeasca speranta de viata.Jeff Bezos, Peter Thiel sau Larry Ellison sunt doar cativa dintre cei mai bogati oameni din lume care investesc in tehnologia impotriva imbatranirii. Acestia spera ca vor ajuta la o crestere a sperantei de viata de pana la 120 de ani.

Imbatranirea este un proces natural, biologic, care afecteaza fara exceptie toti oamenii. Chiar daca la unele persoane efectele imbatranirii sunt mai putin vizibile la exterior, organismul este supus... citeste mai mult