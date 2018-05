Joi, 10 Mai, 22:00

Alexandru Pelici, antrenorul celor de la Hermannstadt, abia așteaptă finala Cupei României cu U Craiova. Tehnicianul sibienilor nu se dă bătut și face o trecere în revistă a victimelor făcute în această competiție până acum.

"Avem o organizare a clubului de excepție. Am muncit mult, am fost modești și așa am reușit. Cam astea ar fi ingredientele. E bine că am remontat meicul după ce am primit acel gol. E bine că ne-am calificat, acum ne gândim la meciul cu Chindia, care ne poate aduce promovarea.

E un an frumos la Sibiu, un an prin care am intrat în istorie. Suntem mândri, îi felicit pe băieți. Aș minți să spun... citeste mai mult

acum 49 min. in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Gazeta Sporturilor in