Jurnalista Magda Vasiliu critică dur sistemul de asigurări de sănătate din România.

„L am cunoscut pe Dănuţ Isac la Roma. Ca si mine e la tratament cu fetita lui la acelasi spital, Bambino Gesu. Intors in Romania, imbecilii de la sanatate ii recomanda sa si caute sponsori sau sa apeleze la fundatii/asociatii daca mai are nevoie de bani pt tratamentul copilului!!! Cum isi permit??? Cat isi mai permit??? Bai, cotizezi 10 ani si nu vor sa ti deconteze 2300 de euro, in schimb, statul italian suporta un transplant de maduva de 150000 de euro dupa doar 4 (!) luni de cotizatie... citeste mai mult