Cesc Fabregas (31 de ani) va juca, sâmbătă, contra lui Nottingham Forest, ultimul său meci pentru Chelsea şi va pune capăt unui drum legendar în Premier League. De săptămâna viitoare, spaniolul e aşteptat la AS Monaco, unde se va reuni cu Thierry Henry, fostul său coleg de la Arsenal.

Chiar dacă Maurizio Sarri a susţinut că nu ar vrea să se despartă de mijlocaşul iberic, Fabregas, care a jucat doar şase meciuri în acest sezon şi a intrat deja în ultimele şase luni de contract, are alte planuri. Şi, cum Chelsea nu are de ce să ţină la preţ, londonezii au bătut deja palma cu AS Monaco pentru transferul unuia dintre jucătorii care au marcat istoria recentă a campionatului englez.

