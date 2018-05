MAE: Romania va participa activ in dezbaterea propunerilor de recomandari specifice de tara adresate de Comisia Europeana "Ministerul Afacerilor Externe a luat act de recomandarile specifice de tara publicate de Comisia Europeana in cadrul pachetului privind Semestrul European 2018 si va coordona procesul de elaborare a pozitiei nationale pe acest subiect pentru asigurarea participarii active in procesul decizional care se va concretiza prin adoptarea recomandarilor de Consiliul Uniunii Europene", se arata intr-un comunicat.

