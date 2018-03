MAE pune la dispozitia cetatenilor romani "Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile Pascale 2018" Pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani care se deplaseaza in strainatate in perioada Sarbatorilor Pascale 2018, Ministerul Afacerilor Externe pune la dispozitia acestora «Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile Pascale 2018».

