Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Bulgaria că întreg teritoriul acestei ţări va fi afectat miercuri şi joi de căderi însemnate de precipitaţii sub formă de ninsoare şi ploaie, pe alocuri însoţite de vânt puternic şi temperaturi sub zero grade.

Potrivit unui comunicat al MAE, Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie bulgar a emis pentru 28 şi 29 noiembrie mai multe coduri de avertizare meteorologică.

Astfel, a fost instituit cod portocaliu pentru căderi de precipitaţii sub formă de ninsoare, însoţite de... citeste mai mult

