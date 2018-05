Marti, 08 Mai, 17:24

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a fost pusă pe glume după calificarea în optimile de finală ale turneului Premier Mandatory de la Madrid.

Halep a învins-o pe Elise Mertens, scor 6-0, 6-3, și o va înfrunta în turul următor pe Kristyna Pliskova. "Cred că am făcut un meci cu adevărat grozav astăzi. Este al doilea meci aici și am un sentiment grozav. E un test cu adevărat important pentru mine, mai ales că am jucat în fața unei fete care a câștigat două turnee pe zgură în 2018. Mi-a făcut o deosebită plăcere să joc... citeste mai mult