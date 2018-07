Ingrediente: salata de icre 1 conserva ton in apa optional: o ceapa mica rosie masline verzi pentru ornat Mod de preparare: Icrele le-am pregatit in casa, dar puteti folosi si icre de cumparat. Tonul l-am lasat sa se scurga bine cateva minute. Am...

Buna ziua Iasi, 26 Decembrie 2016