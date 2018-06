MADR le-a platit peste 46,264 de milioane de lei cultivatorilor de rosii Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a anuntat ca, pana pe 8 iunie 2018, 3.353 beneficiari ai programului tomatelor cultivate in spatii protejate din ciclul I au fost platiti cu 46.264.358,70 lei.

Cei mai multi cultivatori sunt din judetele Olt (2.000), Giurgiu (500), Teleorman (315) si Braila (200). In primul ciclu din acest an, s-au inscris 13.861 cultivatori de rosii.



