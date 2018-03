MADR incurajeaza infiintarea si dezvoltarea formelor asociative in agricultura

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informeaza ca se afla in desfasurare licitatia deschisa pentru atribuirea contractului privind „Consiliere acordata producatorilor agricoli in vederea infiintarii si dezvoltarii formelor asociative in sectorul agricol”, numar anunt de participare in SEAP nr. 182727/15.02.2018.

Procedura a fost lansata pe 7 loturi la nivel national, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale din domeniul achizitiilor publice si ale Masurii 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei si servicii de inlocuire in cadrul fermei", din cadrul Programului National de...