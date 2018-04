MADR a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare de Guvern pentru salvarea domeniului sericulturii. Readucerea pe linia de plutire a Sericarom SA este coordonata, la MADR, de secretarul de stat Maricel Floricel Dima. Acesta a explicat pentru Ziare.com modul in care ministerul si-a propus sa rezolve problemele spinoase cu care se confrunta societatea.

"Ceea ce incercam sa facem acum este sa transformam societatea intr-o statiune de cercetare, care sa functioneze in subordinea Universitatii de Stiinte Agricole si Silvice 'Gheorghe Ionescu-Sisesti' din Bucuresti si sa fie... citeste mai mult