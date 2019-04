MADR a discutat cu reprezentantii berarilor masurile de sprijin pentru hamei si orzoaica

Petre Daea, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a participat, in data de 1 aprilie 2019, la o intalnire de lucru organizata la sediul institutiei cu reprezentantii Asociatiei Berarii Romaniei. Intalnirea a avut ca scop cunoasterea problemelor cu care se confrunta acest sector in vederea identificarii solutiilor pentru a veni in sprijinul acestora.

In cadrul discutiilor, au fost abordate teme precum acordarea de sprijin pentru materia prima utilizata la producerea berii, infiintarea de noi plantatii de hamei, legislatia privind produsele de protectia plantelor omologate si utilizate pentru hamei.

Ministrul a subliniat ca industria berii constituie un exemplu prin faptul... citeste mai mult