Made in Romania a ajuns la a doua editie Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si partenerii sai au anuntat inceputul etapei de nominalizare a celei de-a doua editii a proiectului Made in Romania.

Intre 15 si 31 ianuarie, antreprenorii romani, precum si angajatii din companii romanesti inovatoare, sunt invitati sa depuna nominalizarile utilizand site-ul dedicat proiectului: www.bvbleague.ro. Aflat la a doua editie, Made in Romania este un proiect unic care isi propune sa identifice si sa promoveze companiile inovatoare romanesti. In 2018, urmatorii parteneri vor sprijini derularea proiectului: Grupul Banca Transilvania,... citeste mai mult