Oana Zavoranu a dezvaluit la emisiunea Te pui cu blondele de la Antena 1 cum a fost ceruta de sotie de Pepe . Cererea nu s-a produs intr-un loc romantic sau printr-un cantec, ci prin sms. In plus, in momentul in care Pepe a intrebat-o daca vrea sa-i...

Napoca News, 16 Februarie 2011