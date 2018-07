Momente incredibile petrecute de fotomodelul Madalina Ghenea in drum spre IASI .Aceasta a vrut sa vina la Iasi si sa petreaca in liniste sarbatorile de iarna, insa se pare ca a ajuns sa regrete momentul in care s-a urcat in avion. Iata ce a povestit...

Buna ziua Iasi, 25 Decembrie 2016