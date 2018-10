Mădălina Ghenea, actriţă şi model de succes, s-a confesat italenilor de la Corrierre dello Sport. Ea a anunţat numele echipei favorite din Liga 1 Betano.

"Tatăl meu a jucat la juniorii lui Dinamo Slatina. Este un mare fan Universitatea Craiova. Eu aşa am crescut, cu Universitatea Craiova, şi când eram mică umblam prin casă cu fularul echipei", a declarat Mădălina Ghenea.

Recent, ea l-a apărat pe Cristiano Ronaldo, pe care l-a cunoscut în 2015, implicat într-un scandal de viol. "Pentru mine este incredibil ce am citit. Am filmat o reclamă pentru... citeste mai mult