Macaleți și zvonurile privind destituirea: Nu este nimeni nemuritor

Și asta pentru că în opinia președintelui CJ , datorită parlamentarilor Botoșaniul are o sumă importantă anul acesta pentru reabilitarea drumurilor.



„Anul acesta datorită parlamentarilor din Botoșani am primit a doua sumă din țară ca valoare, după Vaslui pentru drumurile județene”,

a spus Costică Macaleți



Întrebat dacă îi laudă pe parlamentari fiindcă s-ar putea să fie demis, acesta nu a dorit să comenteze prea mult fiind și puțin ironic.

„Asta e la alt capitol, nu este nimeni nemuritor. Și nu am nicio problemă. Probabil de asta îi laud… Deci în funcție de câți...

