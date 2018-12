În 2019, se vor împlini 20 de ani de când Laurenţiu Toma, căpitanul HC Dobrogea Sud, joacă neîntrerupt pentru echipa de handbal a Constanţei. În vârstă de 37 de ani, extrema dreapta are un bogat palmares pe litoral, cucerind nouă titluri de campion naţional şi şapte Cupe ale României.

„Mă simt tânăr, deşi vârsta nu o spune. Se fac 20 de ani de când joc la Constanţa şi nu vreau să mă opresc aici! E minunat să ştii că ai jucat o viaţă aici, că te-ai dăruit cu totul să faci performanţă pentru o singură echipă. Am rămas pentru că am fost dorit, iubit, respectat. Asta m-a ambiţionat foarte mult să continui în acest oraş. Au fost foarte multe oferte,... citeste mai mult