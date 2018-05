„Ma simt apreciat, simt ca la Dunarea se mai pot face lucruri frumoase in continuare”

• spune Dan Alexa, antrenorul formatiei Dunarea Calarasi

„Cu Dan Alexa spre promovare, Dunarea Calarasi e cea mai tare!”. Acesta este mesajul pe care il suporterii calaraseni l-au afisat – prin intermediul unui banner – la un moment dat in cadrul unui meci cu o echipa rivala.

Iata ca lozinca este foarte adevarata, sub coordonarea inimosului antrenor, echipa inregistrand o victorie istorica: promovarea matematica pentru prima oara in Liga 1, dupa meciul de sambata trecuta, cu Ripensia Timisoara (Dunarea - Ripensia 3-1).

Victoria a fost una binemeritata, asigura antrenorul, fiindca jucatorii si-au dat si ei seama ce moment important traiesc.

„Pentru un jucator, prima de joc,... citeste mai mult