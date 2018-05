Așa a început totul. Cu textul publicat de Lili, o româncă din Italia, pe un grup unde vorbește cu prietenii ei, conaționalii din peninsulă, scrie Rotalianul. Femeia și-a mobilizat prietenii să ajute o româncă, Adriana, rămasă fără acoperiș deasupra capului.

„Am mai lucrat în Italia iar pentru o perioadă am fost nevoită să mă întorc acasă, în țară, o am pe mama bolnavă. E greu acasă, nu găsești nimic de lucru, de aceea am început să caut iar un post de îngrijitoare, ceva, prin Italia. Am fost sunată de la o agenție care mi-a spus că ar fi o familie de pe lângă Ravenna care caută pe cineva și așa m-am grăbit să vin încoace. Doar că, atunci când am...