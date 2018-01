Mãsuri de P.S.I. la lãcasele de cult

În vederea preintampinãrii unor situatii ce pot genera incendii la unitãtile de cult, cu ocazia desfãsurãrii slujbelor religioase cu public numeros, pompierii recomandã respectarea urmãtoarelor mãsuri de apãrare impotriva incendiilor: * aducerea la cunostinta enoriasilor, de cãtre slujitorii bisericii, pe timpul desfãsurãrii manifestãrilor religioase, a unor reguli minimale ce trebuie respectate in bisericã, in vederea prevenirii incendiilor, cat si privind modul de comportare pe timpul producerii unui incendiu in bisericã, in scopul pãstrãrii calmului,... citeste mai mult