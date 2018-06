ATAC… Pagubã importantã pentru un crescãtor de animale din comuna Banca, dupã ce mai multe oi si capre au fost sfâsiate, joi noaptea, de o haitã de câini maidanezi. Oile au fost gãsite moarte în saivanul pe care proprietarul, Manea Ilie, îl are pe un deal din comunã. “Când am vãzut ce au fãcut maidanezii aciuiti prin zonã, nu mi-a venit sã cred. Zece oi erau moarte si alte zece zac acum în agonie”, ne-a spus ciobanul. Mai grav este faptul cã în acest an si în aceeasi zonã, alte zeci de mioare au fost omorâte de câinii maidanezi. Oamenii sunt nemultumiti si spun cã o mare parte din vinã apartine omului de afaceri Fãnel Bogos. Patronul... citeste mai mult

