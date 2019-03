​M.Ap.N. a efectuat plata pentru achiziția rachetelor destinate sistemelor PATRIOT

Ministerul Apărării Naționale a efectuat miercuri, 13 martie, plata pentru achiziția unui lot de rachete PAC-2 GEM-T destinate sistemelor sol-aer cu bătaie mare (HSAM) – PATRIOT, în valoare de 85.160.996 dolari.

Plata a fost făcută după semnarea, în luna februarie a acestui an, a Amendamentul 3 al Scrisorii de Ofertă și Acceptare (Letter of Offer and Acceptance - LOA), informează MApN.

Achiziția celor șapte sisteme de rachete sol-aer, patru pentru Forțele Aeriene și trei pentru Forțele Terestre, constituie, pentru țara noastră, un interes esenţial de securitate, având în vedere că, prin realizarea capabilităţii de apărare aeriană cu baza... citeste mai mult