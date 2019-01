Un tanar de 22 de ani mărturisește că are o relatie pasionala cu o fata mai mica cu un an.

“Cred ca m-am indragostit de ea, dar asta e cea mai mare greseala pe care pot sa o fac”, a spus tanarul.

Fata cu care se intalneste este iubita fratelui sau, cu care aceasta intentioneaza sa se casatoreasca. Chinuit de remuscari, tanarul a decis sa ceara ajutorul psihologului The Sun, pentru ca nu stie ce sa faca.

Tanarul de 22 de ani, din Marea Britanie, a spus ca fratele lui a plecat de la o petrecere mai repede si a ramas sa-i tina companie iubitei acestuia. “Am inceput sa dansam la un moment dat si mi-am dat seama ca intre noi exista o atractie... citeste mai mult

acum 14 min. in Life, Vizualizari: 9 , Sursa: Antena 3 in