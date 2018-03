Când ești îndrăgostit, poți trece peste greșelile persoanei iubite? Asta se întreabă și un tânăr de 20 de ani, care i-a aflat secretul iubitei sale de 18 ani și nu știe dacă o poate ierta.

„O fată de 18 ani mă place. Eu am 20. Ne înțelegeam bine, deși mi-a spus că nu vrea o relație cu mine încă. Apoi m-a blocat pe rețelele de socializare.

Eram confuz, dar prietena ei cea mai bună mi-a scris și mi-a spus că ea a făcut o prostie. Am așteptat-o în fața magazinului în care lucrează. Când a ieșit, a fost șocată să mă vadă, dar a acceptat să vorbim. Mi-a spus că a făcut amor cu un bărbat mai mare de 36 de ani.

Am înfruntat-o, dar nu știu ce să fac. Acum... citeste mai mult