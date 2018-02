S-au cunoscut într-o zi la școală. Ea era profesoară, iar el eratatăl unuia dintre elevi. După foarte multe insistențe, a decis să totuși să ii acorde o șansă.

Încă din prima clipă, când l-a zărit, mama femeii i-a spus că o să sufere mult din cauza acestui bărbat și i-a interzis să nu se mai vadă cu el. În plus, aflase că bărbatul fusese căsătorit de trei ori și că ultima soție plecase de acasă.

„Două luni mai târziu, îmi schimbam numele de familie în Dumitru, fiind a patra soție a lui Marius. Deveneam mama vitregă a lui Sorin, copilul lui de doisprezece ani și elevul meu. Am avut vreo doi ani minunați, în care am crezut... citeste mai mult