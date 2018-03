Federatia Europeana de Handbal (EHF) a publicat lista coeficientilor pentru cupele europene, care stabileste numarul de echipe in fiecare competitie in anul competitional 2011/2012, in care Romania a urcat de pe locul 6 pe 3 la feminin si s-a mentinut...

Informatia zilei MM, 19 Ianuarie 2011