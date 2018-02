Anul acesta este unul foarte important pentru rugby-ul românesc, deoarece echipa naţională a României are şansa de a se califica pentru Cupa Mondială, a declarat antrenorul Lynn Howells.

Acesta a participat, vineri, la o conferinţă de presă, înaintea meciului de sâmbătă cu echipa Germaniei, de pe Cluj Arena, în Rugby Europe International Championship 2018.

Vorbind despre confruntarea de sâmbătă, care este prima din acest an competiţional, Lynn Howells a amintit că anul trecut pe aceeaşi vreme România a pierdut acest meci împotriva germanilor, lucru care aduce o miză în plus pentru jucători.

