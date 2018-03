Luxoft, unul dintre furnizorii de top de servicii de dezvoltare software și soluții IT inovatoare către clienți globali, anunță numirea lui Bogdan Pelinescu în funcția de Director General pentru Europa Centrală și de Sud-Est. Acesta va gestiona planurile de dezvoltare la nivel european ale companiei, înlocuindu-l pe Wojciech Mach, care a ocupat funcția în perioada 2015-2018.

Bogdan Pelinescu ocupă funcția de Director General în cadrul Luxoft România din 2011 și are peste 20 de ani de experiență în industria IT, dintre care peste jumătate... citeste mai mult

